Школьники из Балашихи стали призерами олимпиады по управлению БПЛА

Три гимназиста из Балашихи заняли призовые места во втором зональном этапе олимпиады по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. По результатам соревнований лучшим в младшей возрастной группе в номинации «С использование FPV» стал Павел Фролов; в той же номинации в старшей возрастной группе первое место занял Михаил Крашенников, третье — Руслан Измайлов.

«FPV» представляет собой управление беспилотным летательным аппаратом с возможностью видеть изображение, передаваемое с камеры БПЛА в режиме реального времени. Управление дроном происходит за счет пульта дистанционного управления.

Соревнующимся было необходимо продемонстрировать мастерство управления летательными аппаратами, выполняя сложные элементы: «восьмерку», преодоление препятствий без касания с ними. Во время состязаний оценивались такие параметры, как точность взлета, способность следовать заданному курсу, стабильность высоты полета, качество его завершения.

Во втором зональном этапе олимпиады по пилотированию беспилотных летательных аппаратов приняли участие 26 школьников, представлявших разные города и районы Подмосковья. Его результаты определили участников, которые пройдут в областной этап соревнований.