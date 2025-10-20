Школьники из Балашихи примут участие в региональном этапе соревнований ГТО

Команда школы № 26 одержала победу на муниципальном этапе соревнований «ГТО-командный зачет» среди школьников городского округа Балашиха. Теперь ребята будут представлять свой округ на региональном этапе, показывая лучшие спортивные результаты в борьбе за звание сильнейших.

Соревнования «ГТО-командный зачет» проводятся среди школьников 2013–2014 годов рождения. В каждой команде участвуют десять человек — пять мальчиков и пять девочек, которые совместно выполняют комплекс физических упражнений.

На региональном этапе команде школы № 26 предстоит проявить себя в пяти дисциплинах: прыжки в длину с места толчком двумя ногами; сгибание и разгибание рук в упоре для девочек и подтягивание на высокой перекладине хватом сверху для мальчиков; поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд; наклон туловища вперед из положения сидя на полу и эстафета.

Региональные соревнования «ГТО-командный зачет» организованы Министерством образования Московской области. Победители и призеры получат заслуженные медали и дипломы участников, а также приобретут бесценный опыт и мотивацию для дальнейших спортивных достижений.