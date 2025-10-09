Школьники из Балашихи посетили Московский авиационный центр

Ученики школы № 26, расположенной в Балашихе, совершили познавательную экскурсию в Московский авиационный центр. Во время визита ребята встретились с авиационными специалистами и подробно ознакомились с техникой, которая используется для оказания помощи пациентам в критических состояниях, эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и доставке в больницы тех, кого невозможно перевезти обычными способами.

Особое внимание школьников привлекли специализированные вертолеты для тушения пожаров — модели Ка-32А и Ми-26. Эти машины оснащены современным противопожарным оборудованием и предназначены для борьбы с огнем в труднодоступных местах. Кроме того, дети познакомились с пилотами авиационной эскадрильи, которые несут дежурство по противопожарной защите столицы.

Экскурсоводы рассказали ребятам о современной авиационной технике, ее технических характеристиках и роли в решении важных задач. Особое внимание уделялось применению авиации в чрезвычайных ситуациях: тушению пожаров, обеспечению противопожарной безопасности и участию в спасательных операциях, включая транспортировку пострадавших в медицинские учреждения.