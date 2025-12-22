Школьники из Балашихи посетили Фряновский керамический завод

Ученики гимназии № 11 посетили ООО «Фряновский керамический завод» в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Экскурсия познакомила учащихся с историей предприятия, этапами его развития и условиями труда на современном производстве.

Во время посещения производственных цехов школьники воочию увидели процесс изготовления керамической плитки: от подготовки сырья и формовки до обжига и глазурования. Им продемонстрировали современные технологии и автоматизированное оборудование, благодаря которым повышаются качество продукции и производительность.

Особое внимание было уделено человеческому фактору: школьникам объяснили, что создание высококачественной плитки — результат совместной работы сплоченного коллектива квалифицированных специалистов. В процессе производства задействованы технологи, разрабатывающие новые составы и методики; химики-лаборанты, контролирующие качество сырья и готовой продукции; инженеры, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования. Такой междисциплинарный подход обеспечивает стабильность и конкурентоспособность завода.

Руководитель отдела персонала подчеркнула, что предприятие активно вкладывается в развитие сотрудников. Для молодых специалистов предусмотрены программы адаптации, возможности для дополнительного образования и регулярного повышения квалификации. Эти меры помогают формировать профессиональные кадры и удерживать талантливых работников.