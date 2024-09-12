Школьники из Балашихи передали окопные свечи и обереги для бойцов СВО

В Балашихе школьники из школ № 25, 26 и 30 активно участвуют в патриотической акции «Светоч для героя». На уроках труда и творческих мастер-классах они учатся экологично использовать «ненужные вещи», превращая их в полезные предметы.

Под руководством представителей Балашихинского фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита», активистов «Единой России» и молодогвардейцев, дети осваивают навыки изготовления окопных свечей из жестяных банок и картона. Эти свечи упаковываются и отправляются военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Школьники также собирают чистые жестяные банки для переработки, учатся вязать маскировочные сети и делают патриотические обереги для бойцов на передовой. С начала специальной военной операции фонд «Защита» оказывает постоянную помощь ветеранам, пожилым людям, военнослужащим и членам их семей, сотрудничая с исполкомом местного отделения общественной организации «Офицеры России». Ежемесячно на новые территории отправляется гуманитарная помощь.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый желающий. В первую очередь принимаются медикаменты, сухпайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, мелкая бытовая техника и электроприборы, генераторы и новая одежда.

Напомним, что в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

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