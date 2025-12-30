Школьники испекли пряники для юных пациентов больницы в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

29 декабря в школе № 4 прошли два мастер-класса в рамках проекта «Сенежность». Мероприятия призваны поддержать детей, которые вынуждены проводить зимние праздники в стационаре.

Во время мастер-классов ученики создали партию праздничных пряников, используя различные техники декорирования. Программа включала два направления: работу с кондитерской глазурью с печатным рисунком и ручную роспись изделий пищевыми красителями.

«Мероприятие дало возможность подарить новогоднее настроение и частичку домашнего уюта тем ребятам, которые сейчас находятся под присмотром врачей. Мы надеемся, что эти сладкие подарки, сделанные с любовью, помогут детям скорее поправиться», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Все приготовленные кондитерские изделия были упакованы индивидуально для передачи в Солнечногорскую больницу.