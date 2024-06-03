Школьники и волонтеры из Балашихи собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Около 300 блиндажных свечей для бойцов специальной военной операции собрали школьники и волонтеры из Балашихи. Мероприятия прошли в рамках акции «Светоч для героя» от партии «Единая Россия».

В отправке груза в микрорайоне Гагарина приняли участие депутаты Мособлдумы, представители волонтерских организаций, а также неравнодушные граждане, желающие помочь бойцам, находящимся на фронте.

Кроме того, в гуманитарный груз вошли 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязаных носков, строительные инструменты и материалы, необходимые для возведения укреплений и выполнения задач, а также письма, написанные школьниками из Балашихи.

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов отдельно отметил, что груз формировался, исходя из потребностей российских бойцов на передовой.

«Нашим защитникам приятно будет получить и почувствовать поддержку жителей Балашихи», — добавил депутат.

При этом жители Балашихи на регулярной основе отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Всю информацию о пунктах приема можно найти на сайте.

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