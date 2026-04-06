Школьники и студенты Подмосковья отметили День геолога

В первое воскресенье апреля отмечается День геолога, и более 3600 обучающихся из Подмосковья приняли участие в мероприятиях, приуроченных к этому празднику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В преддверии профессионального праздника советники директоров по воспитанию совместно со студентами профильных образовательных учреждений среднего профессионального образования провели мероприятия по профориентации. Они были направлены на ознакомление с возможностями и перспективами в отрасли геологии.

Студенты и активисты медиаклубов записали подкасты под названием «Нескучная геология». В этих подкастах обучающиеся рассказали о выборе профессии, развеяли популярные мифы и поделились информацией о карьерных возможностях.

В учебных заведениях были организованы фотовыставки «Жизнь геолога». На них студенты представили свои фотографии из экспедиций и полевых выездов, а также снимки учебных материалов и исторические кадры.

Для школьников были организованы профориентационные мероприятия «Ящик геолога». В ходе этих мероприятий ребята познакомились со снаряжением и задачами специалистов отрасли, а также задали интересующие их вопросы.

