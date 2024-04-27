Школьники и активисты высадили деревья у мемориала в Дятловке | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:37 Школьники и активисты высадили деревья у мемориала в Дятловке Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Вблизи памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Дятловка высадили 20 туй. Участниками акции стали активисты и ученики школы № 18 в Балашихе.

Озеленение провели в рамках акции «День Добрых дел», которая проходит во всем Подмосковье 27 апреля.

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«Мы сегодня делаем добрые дела. Вместе с молодыми ребятами, со старостой, с жителями деревни проводим общеобластной субботник и высаживаем вокруг памятника красивые туи. Добрые дела нужно делать, тем более в такое время», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Михаил Объедков.

Ученики школ и воспитанники детских садов в рамках акции «День Добрых дел» пишут письма военнослужащим, изготавливают окопные свечи и маскировочные сети. Всего к мероприятиям присоединились 55 образовательных учреждений Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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