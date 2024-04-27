Школьники и активисты высадили деревья у мемориала в Дятловке | 360°

27 апреля 2024, 13:37
Школьники и активисты высадили деревья у мемориала в Дятловке
Вблизи памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Дятловка высадили 20 туй. Участниками акции стали активисты и ученики школы № 18 в Балашихе.
Озеленение провели в рамках акции «День Добрых дел», которая проходит во всем Подмосковье 27 апреля.
Реклама
«Мы сегодня делаем добрые дела. Вместе с молодыми ребятами, со старостой, с жителями деревни проводим общеобластной субботник и высаживаем вокруг памятника красивые туи. Добрые дела нужно делать, тем более в такое время», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Михаил Объедков.
Ученики школ и воспитанники детских садов в рамках акции «День Добрых дел» пишут письма военнослужащим, изготавливают окопные свечи и маскировочные сети. Всего к мероприятиям присоединились 55 образовательных учреждений Балашихи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Памятники
ВОВ
Школьники
Балашиха
Великая Отечественная война
Реклама
Реклама