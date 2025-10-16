Школьники Химок познакомились с работой коммунальных служб города

Учащиеся гимназии № 23 и школы «Триумф» познакомились с работой и техническим оснащением местного коммунального предприятия. Мероприятие было организовано для профориентации и популяризации труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе визита на территорию гаража «Объединенного городского хозяйства» школьникам показали, как службы готовятся к зимнему периоду. Им представили 130 единиц специализированной техники, 93 из которых будут использованы для уборки города зимой, включая новые компактные снегоуборщики весом 24 килограмма, способные убирать сугробы высотой 30 сантиметров и шириной полметра.

«Чтобы люди знали, как это работает. Чтобы это заново стало модно в жизни молодежи. Будем рады видеть их в наших рядах. В рядах коммунальщиков Московской области», — отметил директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» Андрей Бирзак.

На предприятии, где трудятся 79 сотрудников различных профессий, школьникам также разъяснили важность сохранения объектов городской инфраструктуры. В будущем подобные ознакомительные визиты планируется провести и для других учебных заведений в ключевых организациях города.