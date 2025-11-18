Школьники Балашихи передали гумпомощь приюту для собак

В школе № 18 городского округа Балашиха состоялась благотворительная акция «Лапа помощи», организованная активистами «Движения первых» под руководством советника директора по воспитанию. Мероприятие призвано поддержать приют для собак и показать детям и ученикам значение взаимопомощи и ответственности за животных.

В рамках акции ученики, их родители и учителя собрали и передали приюту корм для собак разных возрастов и пород, как сухой, так и влажный. Также были доставлены теплые вещи — старые одеяла и пледы, которые помогут утеплить вольеры в холодный период. Дополнительно приюту привезли различные хозяйственные принадлежности и аксессуары для животных, необходимые для повседневной заботы и ухода.

Цель проекта — вовлекать молодежь в благотворительную деятельность, развивать эмпатию и социальную ответственность, а также формировать устойчивые привычки помощи тем, кто в этом нуждается.