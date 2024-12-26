Школьникам Воскресенска напомнили правила безопасности во время зимних каникул

Профилактическую беседу о правилах поведения в зимние каникулы провели с детьми в Воскресенске. Ребятам напомнили, как вести себя на дорогах и безопасно кататься с горок.

Мероприятие провела психолог молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина. Она рассказала детям о правилах дорожного движения, которые особенно актуальны зимой.

Специалист напомнила, что нельзя перебегать через дорогу, в том числе потому, что зимой снижается видимости, а также почему важно использовать светоотражающие элементы одежды.

Также эксперт объяснила, как правильно выбрать место для катания с горки: рядом не должно быть деревьев, заборов, дорог и других препятствий. Каждый ребенок получил тематическую памятку.

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