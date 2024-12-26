Жителям Воскресенска напомнили правила по обслуживанию газовых приборов

Активисты «Единой России» встретились с жителями дома на улице Колина в Воскресенске. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».

Акцию организовали активисты и сторонники партии «Единая Россия». В ней также поучаствовали представители «Мособлгаза», депутаты и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Галина Головкина.

Они напомнили жителям, как должно проводиться техническое обслуживание газового оборудования в квартирах, как содержать газовые приборы в исправном состоянии. Также жители узнали, почему важно заключить договор о техобслуживании газового оборудования и обязательно пускать в квартиру специалистов, проверяющих его.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия проводят в Воскресенске регулярно.