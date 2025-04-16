Школьникам в Павловском Посаде напомнили правила безопасности на дороге

Инспектор Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» провела профилактическое мероприятие «Минуты безопасности» для учеников местных школ. В ходе беседы детям были разъяснены правила безопасного перехода проезжей части по пешеходному переходу и поведения во дворах.
Особое внимание было уделено средствам индивидуальной мобильности, таким как самокаты и велосипеды, которые становятся особенно популярными в тёплое время года. Инспектор напомнила школьникам о необходимости использования защитной экипировки, включая шлемы, наколенники и налокотники, а также о важности соблюдения правил дорожного движения при использовании этих средств. Она подчеркнула, что при переходе дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта и переходить только по пешеходным переходам. Во дворе следует быть особенно внимательными, так как движение автомобилей может быть неожиданным.
Такие мероприятия способствуют повышению уровня безопасности детей на дорогах и формированию у них ответственного отношения к правилам дорожного движения.
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