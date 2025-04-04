Школьникам в Мытищах рассказали о подвигах советских и российских солдат

Депутат Алексей Гущук рассказал ученикам о подвигах и героизме наших военных, советских солдат и участников специальной военной операции. Подобные уроки стали традицией, которую поддержат и продолжат.

«Успех в единстве поколений» — проект, который в городском округе Мытищи привлек внимание к вопросу воспитания, уважения к истории и культуре России.

Муниципальный депутат Алексей Гущук провел урок мужества для учеников гимназии № 33. Рассказ о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, о подвигах простых людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, ребята слушали с интересом. Поделился Алексей Гущук историями о мужестве и стойкости, о преданности долгу и любви к своей стране.

Депутат напомнил и о современных героях, которые отправились защищать Родину в зоне специальной военной операции. Особую важность поддержки военнослужащих, важность единства народа и гордости за свою страну подчеркнул Алексей Гущук.

«Уроки мужества в рамках проекта могут сформировать у молодежи чувства сопричастности к истории страны, уважения к старшему поколению и готовности защищать интересы России», — сказал Алексей Гущук.

Урок мужества стал важным событием для учеников гимназии № 33, возможностью узнать больше об истории своей страны, проникнуться чувством патриотизма и гордости за свой народ.