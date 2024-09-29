Школьникам в Люберцах рассказали про обслуживание авиационной техники

Профориентационный мастер-класс по обслуживанию авиационной техники провели для школьников в Люберцах. Мероприятие прошло в рамках проекта «Билет в будущее».

Профориентационный урок прошел в Люберецком техникуме имени Ю. Гагарина.

«Студент 3 курса Александр Бояновский, призер национального чемпионата „Профессионалы“ по компетенции „Обслуживание авиационной техники“ с большим удовольствием передает полученные знания школьникам. Вместе с преподавателем Еленой Щекочихиной он провел профессиональные пробы в рамках проекта „Билет в будущее“», — отметил Владимир Волков.

Александр помог школьникам выполнить задание по неразрушающему контролю авиационных двигателей. Глава округа отметил, что это отличный пример того, как можно заинтересовать подрастающее поколение. Именно так ребята познакомились с новой профессией, которая обеспечивает безопасность полетов.

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