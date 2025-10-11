Школьникам в Химках рассказали о создании фильма «Молодая гвардия» в 1948 году

Кинопоказ фильма «Молодая гвардия» прошел в школе № 20 в Химках. Гостям рассказали о создании художественного фильма, реальных событиях, легших в основу романа, а также познакомили с биографиями молодых героев-антифашистов.

«Фильм „Молодая гвардия“ — это правдивый рассказ о подвиге юных героев, отдавших свои жизни за свободу Родины. Это фильм о мужестве, стойкости и беззаветной любви к своей земле, который и сегодня вдохновляет нас на подвиги и воспитывает в молодежи чувство патриотизма. Важно помнить эту историю и передавать ее из поколения в поколение», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Участникам патриотического кинопоказа напомнили о помощи участникам специальной военной операции. Завершилось мероприятие просмотром фрагментов фильма.

«Функционируют пункты сбора гуманитарной помощи. На регулярной основе проводятся различные добровольческие акции, в которых могут принять участие жители Химок. Сегодня нашим бойцам важна наша поддержка и забота, ведь только совместными усилиями мы сможем приблизить долгожданную победу», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.