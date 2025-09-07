Школьникам в Химках рассказали о советском фильме «В списке не значился»

Открытый урок о советских фильмах «Я — русский солдат» и «В списках не значился» провели в гимназии № 9 в Химках. Его прослушали школьники, родители, педагоги и почетные гости.

С приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Есть фильмы, которые не просто рассказывают о войне, а заставляют прожить ее вместе с героями. Картины по произведениям Василя Быкова именно такие. Они показывают не масштабные баталии, а выбор одного человека, его внутреннюю борьбу и несгибаемый дух. Изучение таких фильмов необходимо нашей молодежи, ведь они учат главному — чести, долгу и безграничной любви к Родине», — отметила депутат.

Гостям рассказали о повести писателя-фронтовика Быкова. В основе произведения — история лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает в Брестскую крепость за несколько часов до начала войны. Формально он мог там не оставаться, но сделал выбор и стал последним защитником цитадели. Гости встречи посмотрели фрагменты из фильмов и приняли участие в обсуждении.

«Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, особенно важно помнить о подвиге наших предков. Героизм защитников Брестской крепости — это тот нравственный ориентир, на который равняются наши бойцы на передовой. Прививать молодежи любовь к Родине на таких великих примерах — наша первостепенная задача», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотический урок стал частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая проводится в Химках с прошлого года. По словам муниципального депутата Николая Томашова, цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.