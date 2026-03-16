Школьникам Серпухова рассказали о работе промышленного предприятия

«Разговоры о важном» на тему «Заводы России» прошли для десятиклассников химико-биологического профиля школы № 18. Гостем урока стал директор по производству компании «Технониколь» Михаил Томилин.

Учащиеся, которые планируют связать жизнь с медициной, инженерией и химическими технологиями, узнали о возможностях трудоустройства в реальном секторе экономики. Компания «Технониколь» работает на рынке 30 лет, объединяет 74 завода, экспортирует продукцию в 118 стран. У нее есть собственные научные и учебные центры. Выпускаемая продукция востребована для разных сфер — от теплоизоляции домов и дорожного строительства до судостроения и сельскохозяйственного сектора.

Глава округа Алексей Шимко, участвовавший во встрече, отметил, что цель таких уроков — показать выпускникам: в промышленности их ждут. Сейчас в производственном секторе порядка 16 тысяч рабочих мест.

Ребятам объяснили, что знания, полученные сегодня, уже завтра станут основой для комфортной жизни миллионов людей. Такие встречи помогают школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.