Школьникам рассказали о развитии культуры в Химках

Лекция прошла в Центральной детской школе искусств. Учащимся рассказали о развитии культуры в Химках.

Лекцию приурочили ко Дню основания Химок.

«В Химках работают крупные культурные учреждения, которые известны далеко за пределами региона: Дворец культуры „Родина“, театр „Наш Дом“, культурные центры, выставочные комплексы, галереи, современные библиотеки и школы искусств», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Муниципальный депутат добавила, что учреждения культуры в Химках продолжают развиваться и привлекать как местных жителей, так и гостей.

«Изучение истории родного города, его культурного наследия и традиций играет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Лекция прошла в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.