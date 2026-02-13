Школьникам провели урок по безопасности на железной дороге в Солнечногорске

Специалисты управления благоустройства и содержания территорий администрации городского округа Солнечногорск Московской области организовали занятие на тему «Правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре». Цель мероприятия — предупредить происшествия среди детей в зоне движения поездов.

В уроке приняли участие учащиеся пятого класса школы № 5. Ребятам объяснили основные правила поведения на железнодорожных станциях, платформах и переходах, а также предупредили о высоком риске несчастных случаев при переходе через железнодорожные пути в запрещенных местах. Для лучшего усвоения материала использовались специально подобранные наглядные пособия, учитывающие возраст слушателей.

«Отмечу, что в городском округе Солнечногорск регулярно проходят и информационно-профилактические рейды. Всем пассажирам, а особенно подросткам раздают брошюры и напоминают о правилах безопасности», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В ходе открытого урока школьники смогли задать вопросы и получить разъяснения по интересующим их аспектам безопасности на железной дороге.