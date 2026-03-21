Школьникам проведут экскурсии на очистные сооружения Дубны

В рамках проекта «Билет в будущее» школьники посещают городские очистные сооружения, которые обслуживают более 70 тысяч человек и основные предприятия Дубны. Ребятам показывают работу установок и оборудования, объясняют роль активных иловых масс в процессе очистки воды.

«Мы поясняем, для чего это, почему это очень важно. Ведь это — большой экологический вопрос и санитарно-эпидемиологический», — рассказывает начальник экологической службы АО ПТО ГХ Виктория Цветкова.

На экскурсиях школьники также узнают, как можно внести вклад в защиту окружающей среды, получают советы по экономии воды и правильной утилизации отходов.

Проект «Билет в будущее» для учащихся 6–11 классов включает не только экскурсии, но и знакомство с рынком труда, индивидуальные рекомендации и профессиональные пробы в техникумах и колледжах. Это помогает старшеклассникам осознанно выбирать будущую профессию с учетом своих интересов и способностей.



