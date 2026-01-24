Школьникам прочитали лекцию о Дне инженерных войск в Химках

В День инженерных войск России, 21 января, в школе «Лидер» Химок прошла тематическая лекция об истории и современных подвигах этого армейского подразделения. Депутаты и эксперты рассказали школьникам о незаменимой роли военных инженеров — от эпохи Петра I до наших дней.

«Инженерные войска — это незаменимое подразделение в структуре российской армии. Благодаря их знаниям, реакции и мастерству разведки, они умело справляются с самыми сложными задачами инженерного обеспечения боевых действий», — отметила в приветственном слове депутат Химок Юлия Мамай. Участникам встречи напомнили, что история войск началась с Военно-инженерной школы Петра I в 1701 году, и рассказали о подвигах саперов в Великой Отечественной войне, где более 100 тысяч их военнослужащих были награждены орденами и медалями.

«Бойцы инженерных войск внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Подвиги своих предков сейчас продолжают наши воины инженерных войск в зоне СВО, где они оснащены современной техникой и разминируют территории», — подчеркнул депутат Артур Каримов. Спикеры также отметили вклад войск в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС и мирные задачи, такие как борьба со стихийными бедствиями и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Мероприятие, как подчеркнула депутат Надежда Смирнова, прошло в рамках патриотической программы и способствует объединению жителей вокруг ценностей любви к Родине и связи поколений.