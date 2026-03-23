Школьникам Наро-Фоминска рассказали о безопасности в интернете

В Наро-Фоминской школе № 6 прошел разговор о безопасности в цифровом пространстве. Перед учениками выпускных классов выступил первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Денис Силуянов.

Главной темой встречи стала защита подростков от современных методов вербовки в преступные группировки через мессенджеры и социальные сети. Мероприятие открылось показом документального фильма, в основу которого легли реальные уголовные дела.

«Картина наглядно продемонстрировала механизмы манипуляции: от знакомства в чате до предложений совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Особый акцент был сделан на уязвимости юношей — именно их вербовщики чаще всего выбирают в качестве исполнителей опасных заданий, используя психологическое давление и игру на желании быстро заработать», — сообщили специалисты.

Такие встречи в школах округа стали регулярными. По мнению экспертов, в условиях роста киберугроз именно информированность и знание закона являются лучшим щитом для подрастающего поколения.