Школьникам напомнили правила безопасности для пешеходов в Пушкино

В Пушкино прошла встреча с детьми, посвященная безопасности на дорогах. Участники разобрали ошибки пешеходов и способы стать заметнее в темное время суток.

В молодежно-досуговом центре «Точка притяжения» собрались школьники, чтобы поговорить о правилах дорожного движения. Заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова и капитан полиции Наталья Гирявая из ГИБДД выбрали для общения формат диалога.

Ребята обсуждали реальные ситуации на дорогах, задавали вопросы и сами искали ответы. Особое внимание уделили зимнему сезону — как в сумерках и снегопаде водителю заметить пешехода.

«Такие встречи запоминаются, когда ты не просто слушаешь, а участвуешь. Сегодня дети не только говорили о безопасности, но и мастерили поделки на эту тему», — отметила Ольга Жданова.

В конце участники вместе пришли к выводу: правила дорожного движения спасают жизнь. И чтобы они работали, их мало знать — их нужно соблюдать.