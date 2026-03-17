Школьникам Можайского округа рассказали о работе промышленного предприятия

Тематический урок в рамках цикла «Разговоры о важном» прошел 16 марта в школе № 1. Перед старшеклассниками выступили глава округа Денис Мордвинцев и генеральный директор компании «Уни Пак» Анатолий Наталушко.

Занятию на тему «Промышленность России» предшествовала традиционная линейка с выносом флага и исполнением гимна. Почетные гости вместе с учениками встретили флаг, а затем вручили награды победителям школьной лиги по волейболу.

На уроке Денис Мордвинцев рассказал о промышленности округа, ее ключевых точках роста, востребованных специальностях и возможностях для молодых специалистов. Анатолий Наталушко поделился подробностями о работе своего предприятия, его устройстве и специфике отрасли.

В ближайшее время для школьников организуют экскурсию на производственную площадку «Уни Пак», где они смогут увидеть процесс создания продукции своими глазами.