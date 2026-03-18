Школьникам из Лытарина рассказали о российских заводах

Учебная неделя в округе началась с погружения в мир больших машин и высоких технологий. В школах округа прошли традиционные занятия цикла «Разговоры о важном», темой которых стал индустриальный потенциал страны — «Заводы России».

В ходе уроков учащиеся узнали впечатляющие цифры: сегодня в России успешно функционируют более 250 тысяч промышленных предприятий. Организаторы подчеркнули, что заводы — это не просто цеха и конвейеры, а гарантия экономического суверенитета государства. Способность страны самостоятельно производить сложную технику, медикаменты и оборудование обеспечивает технологическую независимость и устойчивость к внешним вызовам.

«Особое внимание лекторы уделили стратегическим секторам, в частности — атомной промышленности. Школьникам рассказали, что Россия удерживает мировое лидерство в области ядерных технологий, строя самые безопасные АЭС и обладая уникальным атомным ледокольным флотом. Представители местных предприятий, приглашенные в качестве экспертов, отметили, что Подмосковье вносит существенный вклад в этот успех, наращивая экспортный и инновационный потенциал», — сообщили организаторы.

Важной частью занятия стал видеоурок с участием министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова. Глава ведомства объяснил молодежи, что развитие промышленности — это ключ к формированию экономики будущего, где интеллект и технологии создают новое качество жизни. Завершились занятия дискуссией о профессиональном самоопределении. Школьников познакомили с востребованными специальностями: от инженеров-конструкторов и технологов до рабочих, чей труд сегодня невозможен без знания робототехники и цифровых систем.