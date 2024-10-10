Школьникам из Химок торжественно вручили паспорта

Паспорта гражданина Российской Федерации, экземпляры Конституции и памятные подарки школьникам вручил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Также во время торжественной речи он произнес слова напутствия.

«Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны», — пожелал он молодым людям.

Ребята выразили благодарность родителям и учителям, которые посетили церемонию, чтобы поддержать их. Молодые люди отметили, что гордятся своей страной и родным городом.

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