Школьникам из Химок торжественно вручили паспорта
Школьники городского округа Химки, достигшие возраста 14 лет, получили первые удостоверения личности. Торжественная церемония прошла в здании администрации округа.
Паспорта гражданина Российской Федерации, экземпляры Конституции и памятные подарки школьникам вручил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Также во время торжественной речи он произнес слова напутствия.
«Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны», — пожелал он молодым людям.
Ребята выразили благодарность родителям и учителям, которые посетили церемонию, чтобы поддержать их. Молодые люди отметили, что гордятся своей страной и родным городом.
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