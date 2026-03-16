16 марта в школе «Триумф» состоялся урок «Разговоры о важном» на тему «Заводы России». Ученики обсудили, почему профессии на заводах набирают популярность у молодежи, и какие факторы стимулируют развитие производства.

Подобные мероприятия состоялись во всех школах страны в этот день. Ученики узнали об этапах эволюции промышленности в России — от концепции до серийного выпуска. Особый акцент сделали на вкладе инженеров, технологов и конструкторов в рост промышленной мощи государства.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в видеоинтервью осветил текущее положение дел в отрасли, роль передовых технологий и возможности для молодых кадров.

Сотрудники группы компании «ХимРар» — ведущего местного производителя лекарств с полным циклом создания препаратов — привели примеры успешного промышленного роста в Подмосковье.

В округе функционирует более 80 предприятий обрабатывающей промышленности. Они обеспечивают занятость, внедряют новаторские решения, ведут научные изыскания, тем самым укрепляя экономику и улучшая благосостояние жителей.

Глава Химок Инна Федотова отметила, что город тесно связан с развитием космической отрасли. По ее словам, здесь работают предприятия, чьи разработки известны во всем мире и внесли вклад в освоение космоса. Она подчеркнула, что именно такие достижения сделали округ одним из центров научно-технической мысли страны. Глава муниципалитета также выразила уверенность, что сегодняшние школьники вырастут настоящими профессионалами и продолжат славные традиции города, внося свой вклад в развитие России.

Цикл уроков «Разговоры о важном» направлен на то, чтобы познакомить школьников с основными сферами жизни России, ее историей и успехами.