Школьникам Балашихи рассказали о работе в Пограничной службе

Сотрудники Пограничной службы провели профориентационное мероприятие в школе № 6 городского округа Балашиха. Встреча с учащимися прошла в формате открытого урока и диалога.

Специалисты познакомили школьников с особенностями профессии пограничника: ключевыми задачами службы, требованиями к кандидатам, системой обучения и подготовки, а также социальными гарантиями, льготами и перспективами карьерного роста. Отдельное внимание уделили условиям службы в разных регионах и требованиям к физической подготовке.

Встреча проходила интерактивно — ученики задавали вопросы о графике работы, бытовых условиях, возможностях обучения на бюджетной основе и путях профессионального развития внутри ведомства.

Мероприятие помогло школьникам получить реалистичное представление о службе в Пограничной службе и послужило стимулом для обдумывания выбора будущей профессии.