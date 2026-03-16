Школьникам Балашихи рассказали о предпринимательстве

Уроки «Разговоры о важном» состоялись 16 марта в школах № 1, № 30 и «Гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина». Основной темой обсуждения стало развитие бизнеса, а также роль промышленности и финансовых институтов в экономике города.

В качестве спикеров выступили юрист фабрики «Палитра» Алексей Ржанов, менеджер по обучению компании «Криогенмаш» Диана Панова и директор по развитию розничного бизнеса банка ВТБ в Балашихе Ольга Панина.

Участники обсудили важность финансовой грамотности для подростков, что особенно актуально в современном мире.

Ольга Панина отметила, что финансовая грамотность начинается с базовых вещей — понимания того, что такое персональные данные и как их защищать. По ее словам, очень важно знать, кому можно передавать такую информацию, а в каких ситуациях нужно обращаться за помощью.

Школьники получили практические советы, ознакомились с распространенными схемами мошенничества и узнали, как действовать в сомнительных ситуациях.

«Разговоры о важном» проводятся в рамках программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.