Школьника из Домодедова наградили за спасение выпавшего из окна ребенка

В Совете Федерации прошла XII церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Одним из тех, кто совершил подвиг, стал 13-летний житель Домодедова Амир Абачев.

Шестиклассник играл с друзьями во дворе после школы, когда услышал крики. Он поднял голову и заметил висевшего на карнизе на девятом этаже ребенка. Школьник сориентировался быстрее взрослых и бросился к зданию.

Амир Абачев поймал ребенка, который получил лишь небольшой перелом. Сам подросток не пострадал.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» в течение 12 лет поддерживает тех, кто проявил мужество в чрезвычайных ситуациях. Его участниками стали около двух тысяч детей и подростков со всей страны.

В этом году на церемонию пригласили 19 человек, совершивших подвиг.

Памятные медали и благодарности детям вручили заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, руководитель управления общественно–политической работы Следственного комитета России, генерал–майор юстиции Сергей Петров, сенаторы и участники специальной военной операции.

«В этом году двести девочек и мальчиков совершили подвиги. Важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей. Они должны быть известны всем, стать примером, играть воспитательную роль», — подчеркнул Юрий Воробьев.

Он также поблагодарил родителей, учителей и наставников за воспитание достойных жителей России.