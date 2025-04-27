Школьник в Шатуре создал модель атомного ледокола «Адмирал Завойко»

В Шатуре прошла XXVII научно-практическая Ассамблея учащихся к 80-летию Победы. Школьники представили свои работы, в том числе Дмитрий Затравкин продемонстрировал созданную им модель атомного ледокола «Адмирал Завойко».

Первой в конференции выступила ученица 10 класса Василиса Калуцкая. Он посвятила свою работу боевому пути ее прадеда, капитана, помощника начальника штаба по спецсвязи в 226 стрелковом Витебском полку, 63 Витебской Краснознаменной дивизии Сергея Калуцкого. Семья недавно обнаружила в архивах коробку с фронтовыми письмами, открытками и дневниками красноармейца.

В практической части выступили ребята, которые увлекаются физикой и астрономией — как старшеклассники, так и ученики начальной школы. Например, Дмитрий Затравкин изучает Арктику. Россия обладает атомным флотом страны, который, по мнению ученика, необходимо укреплять и развивать. Он показал жюри модель атомного ледокола «Адмирал Завойко», которую создал сам.

Ученик 8 класса Артем Назаров изобрел ленточно-шлифовальный станок. Он увлекается физикой и технологией уже два года. Его первой работой стала машинка на пульте управления, в этом году — станок, а дальше он планирует создать 5D-принтер. Недавно Артем стал призером конкурса школьных научно-технических проектов, организованного АО ВПК «НПО машиностроения». Артем Назаров планирует поступать в МГТУ имени Баумана.

Лицеисты также продемонстрировали работы по изучению солнечной системы, аэродинамики, энергетики, изобретению и изготовлению умных приборов.