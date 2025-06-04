Школьник из Жуковского стал серебряным призером международной IT-олимпиады

В Нижнем Новгороде завершилась Международная IT-олимпиада, в которой приняли участие свыше 10 тысяч школьников из 51 страны. В финальном этапе состязались 17 команд из России, Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки.

Участники выполняли практические задания, связанные с искусственным интеллектом и информационной безопасностью. Победу одержала российская команда.

Первое место заняла команда «0xY1», в состав которой вошли талантливые ребята из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Серебряные медали получили «КапибарыCTF», среди участников которой был девятиклассник гимназии №1 города Жуковский Олег Утешев. Третье место досталось московской команде «ZipBomb».

Соревнования проходили в течение двух месяцев и включали задачи по различным направлениям: криптография, веб-безопасность, реверс-инжиниринг, искусственный интеллект, анализ сетевого трафика, машинное обучение, OSINT, теория информационной безопасности, основы программирования, социальная инженерия и другие.

Церемония награждения состоялась на конференции ЦИПР-2025. Финалистов поздравил заместитель Председателя Правительства РФ и руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.