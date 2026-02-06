Школьник из Солнечногорска стал призером в олимпиаде по искусственному интеллекту

Ученик 7-го лицея в Солнечногорске стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады. Он показал высокий результат в дисциплине «Информатика».

Дмитрий Ерохин из 11 «А» класса получил диплом на региональном этапе, который проходил в рамках учебного года 2025–2026. Подготовку школьника вел преподаватель информатики Иван Бурлак.

«От всей души поздравляю Дмитрия и Ивана Викторовича с заслуженным триумфом! Пусть этот успех станет стартом для больших побед в IT-сфере», — сказала заместитель главы округа Ирина Тишина.

Всего в Московской области призовые места по направлению «Искусственный интеллект» заняли 49 школьников. Из Солнечногорска отличились еще шесть учащихся — девятиклассники лицея № 7 Кирилл Немытченко, Алексей Копытов, Степан Кузнецов и Ангелина Галстян, а также ученицы школы № 4 и школы № 2 по биологии Алена Витренко и Маргарита Лунгу.

По данным областного Министерства образования, в региональном этапе участвуют почти 28 тысяч человек. Право выступить получают те, кто прошел муниципальный отбор, а также победители прошлого года.

Диплом призера действителен четыре года и позволяет поступить в вуз без вступительных испытаний по профильному предмету.