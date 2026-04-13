Школьник из Серпухова стал призером чемпионата

Итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился 10 апреля. Ученик из Серпухова вошел в число призеров в компетенции «Автоматизация бизнес-процессов организаций» среди юниоров.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные специалисты из разных регионов страны. Конкурсная программа объединила восемь участников, которые показали высокий уровень подготовки и практических навыков.

Серпухов представил ученик 11Б класса МБОУ «Эффективная школа» (корпус 4, школа № 5) Дмитрий Алексеев. Он продемонстрировал уверенное владение современными цифровыми инструментами, а также умение работать с прикладными задачами в сфере автоматизации.

По итогам оценки экспертов школьник занял третье место и получил бронзовую награду. Члены жюри отметили его системный подход и качество выполненных решений.

«Я старался показать максимум своих возможностей и рад, что моя работа получила высокую оценку», — отметил Дмитрий Алексеев.

Педагоги подчеркнули, что результат стал закономерным итогом упорной подготовки. Они выразили уверенность, что ученик сможет развивать свои компетенции и добиваться новых успехов.