Школьник из Серпухова победил на областном фестивале по робототехнике

Ученик 11 «Б» класса школы № 19 имени Романа Катасонова Анатолий Мамаев занял первое место в номинации «Благоустройство территории» на открытом фестивале проектных работ по робототехнике Techno Time. Он продемонстрировал малую посевную машину-робота.

Открытый фестиваль проектных работ по робототехнике Techno Time прошел в структурном подразделении Центра цифрового образования детей «IT-куб». Одиннадцатиклассник из Серпухова представил проект МПМ-1: машина малая посевная. Робот автоматизирует сельскохозяйственные работы, создан для любителей радиоуправляемой техники и огородников.

«Поздравляю Анатолия с победой — дальнейших успехов в учебе и творчестве», — поздравил победителя глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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