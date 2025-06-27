Школьник из Подольска примет участие в финале конкурса «Большая перемена»

Школьник из Подольска Виктор Осипов отправится в «Артек» для участия в финале всероссийского конкурса «Большая перемена», который пройдет с 20 по 24 июля в рамках смены «Артек собирает друзей». В этом шестом сезоне на конкурс поступило свыше 1,5 миллиона заявок, а в финал прошли 700 участников.

Пятиклассник из школы № 11 активно занимается волонтёрской деятельностью в «Музее Победы» и «Департаменте культурного наследия». Кроме того, Виктор увлекается горными лыжами, танцами, волейболом и состоит в юнармейском отряде.

Конкурс стартовал 28 марта. На первом этапе участники выполняли задания в формате онлайн-игры. Одним из заданий было создание видеовизитки с рассказом о себе и своих мечтах. Затем необходимо было разработать проект: Виктор выбрал тему «Расскажи о главном» и подготовил интервью с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Морозовым. Также он создал серию подкастов на тему интернет-безопасности. После этого прошел интеллектуальный этап с заданиями на логику, креативность и знание истории, а также онлайн-собеседование с экспертом.

«В конкурсе „Большая перемена“ участвую первый год. Мне удалось познакомиться с прекрасным человеком — ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Морозовым, он фронтовик, соловецкий юнга. Хочу оправдать его доверие и стать достойным наследия поколения победителей. Участие в „Большой перемене“ помогло мне обрести уверенность в себе. Мечтаю стать репортером и начал вести канал о своих увлечениях, путешествиях и интересах. Обязательно поделюсь впечатлениями об „Артеке“, — сказал Осипов.

«Большая перемена» — это конкурс для активных школьников, которые стремятся развиваться и менять мир вокруг себя. В отличие от традиционных олимпиад, здесь оценивают умение работать в команде, анализировать большие объемы информации, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские навыки.