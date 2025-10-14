Школьник из Подмосковья создал робота на основе ИИ для изучения жестового языка
Одиннадцатиклассник школы № 13 в Электростали Виталий Симонов разработал устройство, помогающее изучить жестовый язык в игровой форме. Это робот в виде панды, который способен считывать движения пальцев и проверять правильность ответов на поставленные вопросы.
Робот «Дактик» распознает жесты при помощи технологии компьютерного зрения и проверяет их правильность. У него три режима работы. Система предлагает показывать на жестовом языке букву, слово или целую фразу. Устройство считывает положение пальцев и проверяет корректность ответа. Благодаря дизайну в виде панды и игровому формату процесс обучения становится более увлекательным.
«Я ехал в автобусе и увидел, как слабослышащий мужчина пытался что-то объяснить другим людям. Его никто не понимал. Я заинтересовался, решил изучить подробнее эту тему и в итоге разработал проект. Всем ребятам, кто так же сильно, как и я, увлечен разработками, советую никогда сдаваться, все время пробовать что-то новое и искать альтернативные способы решения проблем», — сказал Виталий Симонов.
Работа над проектом велась под руководством преподавателя программирования и робототехники Сергея Симонова. Школьник самостоятельно провел исследование, разработал конструкцию робота и ПО, а также обучил нейросеть. Корпус распечатали на 3D-принтере.
«На мой взгляд, самая главная роль педагога — показать ребенку, куда он должен прийти. А дальше он сам начинает работать, искать пути, решения. Работа с роботами у нас в кружке начинается с пятого класса. Я ставлю ребятам задачи, которые их роботы должны выполнить. Если что-то не получается, то я подсказываю, направляю», — сказал педагог.
Робота уже апробировали, он получил положительные отзывы от педагогов и воспитанников школы-интерната № 1 в Электростали.