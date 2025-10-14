Школьник из Подмосковья создал робота на основе ИИ для изучения жестового языка

Одиннадцатиклассник школы № 13 в Электростали Виталий Симонов разработал устройство, помогающее изучить жестовый язык в игровой форме. Это робот в виде панды, который способен считывать движения пальцев и проверять правильность ответов на поставленные вопросы.

Робот «Дактик» распознает жесты при помощи технологии компьютерного зрения и проверяет их правильность. У него три режима работы. Система предлагает показывать на жестовом языке букву, слово или целую фразу. Устройство считывает положение пальцев и проверяет корректность ответа. Благодаря дизайну в виде панды и игровому формату процесс обучения становится более увлекательным.

«Я ехал в автобусе и увидел, как слабослышащий мужчина пытался что-то объяснить другим людям. Его никто не понимал. Я заинтересовался, решил изучить подробнее эту тему и в итоге разработал проект. Всем ребятам, кто так же сильно, как и я, увлечен разработками, советую никогда сдаваться, все время пробовать что-то новое и искать альтернативные способы решения проблем», — сказал Виталий Симонов.