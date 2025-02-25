Школьник из Ногинска стал призером регионального этапа чемпионата по ресторанному сервису

Завершился региональный этап чемпионата по ресторанному сервису, который проходил в Дмитрове с 17 по 21 февраля. По итогам турнира восьмиклассник Центра образования № 4 Арсений Толчеин занял второе место.
Соревнования объединили участников из различных округов Подмосковья. Конкурсанты продемонстрировали свои навыки и компетенции в области ресторанного сервиса. Он включает в себя не только оформление стола и подачу блюд, но и умение общаться с клиентами, соблюдая нормы этикета. Участники показывали, насколько они способны работать в условиях стресса, внимательность и умение находить общий язык с окружающими.
Конкурсанты из Богородского, Раменского и Дмитровского районов имели возможность продемонстрировать свои таланты в различных аспектах обслуживания, включая сервировку, работу с текстилем и приготовление безалкогольных коктейлей.
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