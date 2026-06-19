Школьник из Ногинска примет участие во всероссийском чемпионате профмастерства

Матвей Усов из Богородского округа блестяще проявил себя на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс» — 2026, завоевав первое место в компетенции «Ресторанный сервис». По итогам областного этапа он был включен в состав сборной Московской области.

Матвей Усов учится в Центра образования № 10 Богородского округа. Впереди у Матвея — главное испытание. Этой осенью в Москве пройдет финал Национального чемпионата «Абилимпикс». Всего в нем примут участие 31 финалист из разных регионов, 20 из которых представляют Московскую область.

«Абилимпикс» — это престижное соревнование профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат дает возможность участникам показать свои навыки, получить экспертную оценку и сделать важный шаг к профессиональному и личному развитию.

«Для нас особенно ценно видеть, как конкурсные площадки становятся местом роста, вдохновения и новых перспектив для участников», — отметила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Московской области Ирина Соломатина.

Успех Матвея — это результат ежедневной работы его наставников и его собственного стремления к мастерству. Каждый этап подготовки требовал полной отдачи. Желаем Матвею удачи на Национальном чемпионате. Его победа — это победа всего Богородского округа!