Школьник из Луховиц представит книгу стихов

В культурной жизни Луховиц готовится презентация книги «Лирика юного поэта», автором которой является местный школьник Матвей Редичев. Мероприятие состоится в среду, 21 января, в стенах Центральной библиотеки города.

Перед гостями также выступят луховицкие поэты. Директор библиотеки Екатерина Андросова подчеркнула уникальность этого события для молодежной среды.

«В эпоху цифровизации молодые авторы чаще всего ограничиваются публикациями на интернет-платформах или в социальных сетях. Издание полноценной печатной книги сегодня — большая редкость для школьника. Но еще реже начинающие поэты решаются на открытый диалог с публикой, на презентацию и обсуждение своих работ лицом к лицу со зрителем. Матвей сделал этот смелый шаг, выбрав классический путь литератора», — отметила Екатерина Андросова.

Начало в 13:00. Вход свободный.