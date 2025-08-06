Школьник из Лосино-Петровского посетит детский центр «Океан» во Владивостоке

Ученик 9 класса школы имени В. В. Дагаева Богдан Курдашев победил в конкурсном отборе на участие в тематической смене «Движения первых». Он отправится в лагерь «Океан» на берегу Японского моря во Владивостоке с 30 августа по 19 сентября.

Богдан Курдашев победил на тематической смене «Открывай страну». Благодаря этому он отправится во всероссийский детский центр «Океан» и представит Лосино-Петровский. Богдан проведет для участников мастер-класс по плетению браслетов добра «Нити единства».

«А сам Богдан советует всем ребятам не упускать шанс и попробовать свои силы в конкурсном отборе „МедиаПритяжение“, победители которого отправятся в ВДЦ „СМЕНА“ в Анапу», — передали организаторы мероприятия.

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