Школьник из Лобни стал призером областного конкурса исследователей

Областной конкурс «Юный исследователь» завершился в Черноголовке. В нем принял участие ученик лицея «Авиатика» из Лобни Богдан Гончаров. Он стал призером интеллектуального состязания.

Готовила школьника к конкурсу учитель химии и биологии Анна Резникова. Участники состязания представили на суд жюри свои научные достижения.

«Этот диплом стал не только наградой, но и стимулом для новых свершений. Желаем нашему призеру продолжать исследовать мир науки и достигать новых высот», — прокомментировали в лицее.

Отметим, что лицей «Авиатика» в Лобне имеет инженерно-технический профиль. Его открыли в 2024 году. Здесь школьников обучают по четырем направлениям: работают авиастроительный, аэрокосмический, курчатовские и медиа- классы.

Ранее мы рассказывали о том, что школьники в Лобне побывали на встрече с космонавтом Еленой Серовой.