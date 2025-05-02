Школьники в Лобне побывали на встрече с космонавтом Еленой Серовой

В Лобне прошел «Диалог на равных», в котором приняла участие космонавт и общественный деятель Елена Олеговна Серова. Она приехала в городской округ для того, чтобы пообщаться с подрастающим поколением.

Елена Серова — первая российская женщина-космонавт, которая провела шесть месяцев на борту Международной космической станции. За это ее удостоили звания Герой России. В настоящее время Елена Олеговна — советник губернатора Московской области в ранге министра. Она ведет активную общественно-политическую деятельность, в том числе встречается со школьниками и студентами, посещает различные мероприятия.

Ребята остались под впечатлением от встречи. Они интересовались тем, где обучалась Елена Олеговна, как стала космонавтом, а также про ощущения в космосе.

«Мы уверены, что эта встреча станет ярким событием в жизни каждого участника, ведь общение с человеком, покорившим пространство Вселенной, невозможно забыть», — поделились ребята.