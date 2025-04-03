Школьник из Лобни победил в отборочном этапе международного фестиваля робототехники

Учащийся школы № 9 из городского округа Лобня Иван стал лучшим в отборочном этапе Международного фестиваля робототехники «РобоФинист Ярославль-2025». Он показал высокие результаты в направлении «Следование по узкой линии экстремал».

Преподаватели школьника отметили умение Ивана справляться со сложными задачами.

«Это достижение стало результатом упорного труда, настойчивости и таланта юного робототехника», — добавили учителя.

Отметим, что в городском округе Лобня занятия по робототехнике проводят и в общеобразовательных школах, и в учреждениях дополнительного образования. Это вдохновляет ребят на дальнейшие достижения в области науки, технологии, инженерии и математики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.