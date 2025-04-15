Школьник из Лобни победил на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Ученик школы № 9 Михаил завоевал золото на всероссийских соревнованиях по тхэквандо «Битва в Подмосковье». В соревновании приняли участие 842 спортсмена из 25 регионов страны.

Соревнования посвятили чемпионке Олимпийских игр, Герою России Ларисе Лазутиной.

Михаил боролся в возрастной группе 15-17 лет. Он победил в весовой категории до 59 килограммов. По словам тренера, его победа — результат усердных тренировок, а достижение вдохновит других воспитанников на победы.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спорта. Самые популярные виды в округе — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, карате и хоккей. На территории муниципалитета строится новый ФОК с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.