Школьник из Лобни победил на конкурсе чтецов имени Салтыкова-Щедрина

Финал состязаний состоялся 24 февраля в городском округе Люберцы и объединил 18 участников. Победителем стал ученик школы № 6 Тимофей В.

Участники представили произведения классической и современной литературы, а также продемонстрировали артистизм и глубину исполнения. Тимофей покорил жюри настоящей театральной игрой — мальчик занимается в студии «Спектр», а готовиться к конкурсу ему помогала руководитель коллектива Александра Харламова.

Организаторы и профессиональное жюри отметили высокий уровень подготовки всех финалистов.

В Лобне уделяют большое внимание творческому развитию молодежи. В городе работают бюджетные и платные кружки и объединения, участники которых регулярно показывают высокие результаты на фестивалях и конкурсах разного уровня.

Так, ранее воспитанник детской школы искусств Владимир Климчук стал лауреатом II степени X Международного конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре, который прошел в Нижнем Новгороде и собрал более 600 участников.