Гитарист из Лобни стал призером международного конкурса

пресс-служба администрации г. о. Лобни

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобни

Воспитанник лобненской детской школы искусств Владимир Климчук стал лауреатом X Международного конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре. Соревнования, собравшие 22 февраля в Нижнем Новгороде более 600 музыкантов, принесли юному гитаристу звание лауреата II степени.

Владимир выступал в номинации «Солист. Гитара шестиструнная» в возрастной категории 13-15 лет. Высокий уровень подготовки позволил ему завоевать призовое место под руководством наставника Галины Койновой.

Коллектив и администрация школы искусств поздравили музыканта и его преподавателя с победой, пожелав дальнейших успехов.

Лобненская детская школа искусств расположена на улице Ленина, 15а. Учреждение ведет историю с 1966 года, а его воспитанники — постоянные участники и лауреаты конкурсов различного уровня.