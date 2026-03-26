Школьнику из Красногорска изготовили индивидуальный протез пальцев

26 марта компания «Моторика ОРТО», входящая в МК АО «Группа Моторика» — ведущего разработчика и производителя функциональных протезов, изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару. Для его семьи это стало важным этапом на пути восстановления и возвращения к привычной жизни.

После травмы и сложного периода лечения перед семьей встал вопрос, как вернуть ребенку функциональность руки и самостоятельность. Команда «Моторики ОРТО» подключилась на раннем этапе: специалисты провели консультации, помогли с оформлением документов и реализовали полный цикл протезирования — от индивидуальных замеров до передачи готового изделия.

Тяговый протез — механическое решение, приводимое в движение за счет сохранных движений кисти и запястья. Он позволяет частично восстановить захват, удержание предметов и выполнение базовых бытовых действий. Конструкция разработана с учетом возраста Глеба и будет обновляться по мере его роста.

Протез изготовлен с использованием технологии цифрового протезирования: 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя. Полный цикл изготовления тягового протеза занимает около двух недель, установка и первичная настройка — один-два дня.

Перед передачей изделия специалисты провели обучение пользованию протезом. Далее Глебу предстоит этап адаптации и реабилитации.

«В детском протезировании наша задача — не только компенсировать утраченные функции, а создать решение, которое будет удобным, функциональным и адаптированным к образу жизни ребенка. В случае с Глебом мы сфокусировались на точной посадке и возможности выполнять базовые действия — захват и удержание предметов», — отметила медицинский директор и главный врач «Моторика ОРТО», врач-педиатр Дарья Талицкая.

Мама Глеба Галина Бровар поблагодарила специалистов: «Еще в больнице с нами связалась Моторика — они сами вышли на связь и все это время были рядом, поддерживали и вели нас шаг за шагом. Сегодня для нас очень волнительный день — мы получаем свой первый протез. Это про возможность вернуться к обычным вещам, о которых раньше даже не задумывались».



